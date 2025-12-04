برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب قوپی‌باباعلی با هدف ایجاد چارچوبی دقیق برای حفاظت، احیا و مدیریت یکپارچه تالاب تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های استان از برگزاری کارگاه نهایی تدوین برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب بین‌المللی قوپی‌باباعلی در سالن جلسات اداره کل خبر داد.

امید بنابی با تشریح روند تدوین این برنامه گفت: تهیه برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب قوپی‌باباعلی با هدف ایجاد چارچوبی دقیق برای حفاظت، احیا و مدیریت یکپارچه تالاب، طی ماه‌های اخیر در قالب چهار نشست تخصصی دنبال شده است.

در این نشست‌ها موضوعاتی مانند شناسایی چالش‌های اصلی تالاب، تعیین برنامه‌های عمل اولویت‌دار، تدوین پارامتر‌های پایشی و زون‌بندی تالاب با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان ملی، ذینفعان محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در کارگاه نهایی، گزارش تهیه‌شده توسط مجری طرح ارائه شد و نظرات کارشناسی برای تکمیل نسخه نهایی جمع‌بندی گردید تا امکان اجرا و ارزیابی دقیق اقدامات مدیریتی فراهم شود.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های استان با تأکید بر اهمیت این تالاب ارزشمند گفت: نهایی‌سازی این برنامه می‌تواند مسیر حفاظت بلندمدت تالاب قوپی‌باباعلی را روشن‌تر کرده و زمینه اجرای اقداماتی موثر در جهت پایداری زیست‌بوم آن را فراهم کند.

آذربایجان غربی با ۴۰ تالاب ثبت‌شده در فهرست رسمی کشور، دارای بیشترین تعداد تالاب در ایران است و تاکنون علاوه بر تدوین برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه، سه برنامه مدیریت زیست‌بومی برای تالاب‌های کانی‌برازان مهاباد، سولدوز نقده و نوروزلوی میاندوآب تهیه کرده است.