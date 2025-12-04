به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی با انتشار مطلبی در فضای مجازی به ارائه گزارشی مختصر درباره سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد پرداخت.

وی نوشت: استان یزد روز گذشته میزبان ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای محسنی اژه‌ای و هیئت عالی‌رتبه قضایی بود.

در این سفر فشرده و یک‌روزه، تلاش کردیم تا صدای مردم عزیز استان باشیم و مسائل کلان و گره‌های حقوقی که توسعه یزد را با مشکل مواجه کرده است، بی‌پرده بیان کنیم.

همزمان با جلسات ما در مرکز استان، معاونین محترم دستگاه قضا با سفر به شهرستان‌های مختلف، از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفتند تا عدالت قضایی در تمام جغرافیای استان جاری شود.

در نشست شورای اداری و در حضور ریاست محترم قوه قضاییه، بر این نکته تأکید کردم که یزد فراتر از ظرفیت خود به کشور خدمت می‌کند؛ از میزبانی ۴۵ درصد بیماران غیربومی تا تأمین درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه کشور (در حالی که سهم عمرانی ما تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان است).