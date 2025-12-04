به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) استان در این آئین گفت: این جهادگران در حوزه‌های عدالت آموزشی، بهداشت و سلامت، آسیب‌های اجتماعی بانوان و خانواده، جمعیت و فرزندآوری، عمرانی و زیربنایی، هنر و رسانه، اشتغال و کارآفرینی و نسل نو جهادی فعالیت کردند.

موسوی افزود: از ۱۲ گروه جهادی برتر و ۳ فعال اجتماعی در استان تجلیل می‌شود.

به گفته وی بیش از ۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته، ارزش خدمات ارائه شده از سوی گروه‌های جهادی بوده که در مناطق کم برخوردار استان در عرصه‌های مختلف فعالیت کردند.

موسوی افزود: خدمات گروه‌های جهادی در ۱۲ شهرستان استان در مناطق کم برخوردار ارائه می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار نیز با بیان اینکه افرادی که تمام توان خود را در راه خدمت به مردم می‌گذارند فراموش نشدنی هستند گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی استان فرهنگی و متدین و ولایت مدار است، باید اقدامات بزرگ زیرساختی انجام شود که بخش اعظم آن باید مردم محور باشد.

شرافتی راد افزود: در خراسان جنوبی بیش از ۵۰۰ سازمان و تشکل و خیریه مردم نهاد فعال هستند و در راستای وظایف جهادی با پایه مردمی کار‌های بزرگی در استان انجام شده است.

وی گفت: وظیفه ما مسئولان خدمت به مردم است و در سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان طرح‌های خوب و بزرگی به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه با اشاره به انتخابات مهم و سرنوشت ساز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: دشمن به این انتخابات چشم دوخته و قصد دارد مردم حضوری کمرنگ داشته باشند، اما حضور پرشور و با سیرت مردم در این انتخابات توطئه‌های دشمن را خنثی می‌کند و انتخابات شورای شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری برای استان سرنوشت ساز خواهد بود.