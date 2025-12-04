پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی در دیدار با مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران بر نقش تسهیلات قرضالحسنه در توانمندسازی اقتصادی مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران ظهر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و درباره توسعه همکاریهای مشترک گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار بر اهمیت نقش تسهیلات قرضالحسنه در توانمندسازی اقتصادی مردم استان تأکید کرده و گفت: با گسترش همکاریها و حمایت بانک مهر ایران، میتوان بخش مهمی از مشکلات اشتغال را در استان مرتفع کرد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران نیز با اشاره به طرحهای در دست اجرای این بانک، هدف اصلی را اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم، بهویژه مرزنشینان استان عنوان کرده و افزود: با برنامههایی که در دست اجرا داریم، در حوزه تامین تسهیلات اشتغال مشکلی نخواهیم داشت.
در پایان این دیدار دو طرف بر تداوم همکاریها، تسریع در اجرای طرحهای اشتغالزایی و افزایش حمایت از اقشار کمدرآمد تأکید کردند.