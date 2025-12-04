پیکر مطهر یک شهید گمنام فاطمی در نیشابور تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان نیشابور گفت: همزمان با سالروز رحلت جانسوز حضرت‌ام البنین (س) , پیکر مطهر یک شهید گمنام بر روی دستان مردم قدرشناس نیشابور تشییع شد.

سرهنگ علی نیکزاد افزود: مراسم تشییع این شهید عزیز از مقابل مسجد صاحب الزمانی (عجل) تا مسجد جامع نیشابور انجام و سپس برای خاکسپاری، به پارک مهر منطقه‌ی کشتارگاه نیشابور منتقل شد.

وی ادامه داد: پیکر مطهر شهید در این منطقه مورد استقبال اهالی و هیئات مذهبی قرار گرفت و پس از اقامه‌ی نماز شهید و در میان ابراز احساسات پاک مردم با وفا و قدرشناسی نیشابور، به خاک سپرده شد.

وی بیان کرد: این شهید عزیز گمنام در عملیات رمضان، سال شصت و یک و در شرق دجله به شهادت رسیده بود و سرانجام پیکر مطهر وی پس از سال‌ها دوری از وطن، در بوستان مهر، واقع در جنوب شهر نیشابور به خاک سپرده شد.