پخش زنده
امروز: -
در گرامیداشت روز جهانی خاک برنامههای متنوعی با حضور اعضای کارگروه، کشاورزان و دوستداران محیطزیست در تکاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست تکاب گفت: برنامههای متنوع روز جهانی خاک با حضور اعضای کارگروه، کشاورزان و دوستداران محیطزیست در تکاب برگزار شد.
محمدرضا صادقیان افزود: مراسم این رویداد با سخنرانی فرماندار تکاب برگزار شد و پس از آن پاکسازی یکی از ورودیهای شهر با مشارکت شهرداری، اعضای کارگروه و دوستداران محیطزیست انجام گرفت.
وی با تأکید بر نقش حیاتی خاک در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه گفت: خاک بزرگترین سرمایه خاموش کشور است و بخش مهمی از زنجیره غذایی انسان و سایر موجودات زنده به آن وابسته است.
صادقیان افزود: بدون وجود خاک سالم، امکان تولید غذا و استمرار زندگی وجود نخواهد داشت و جامعهای که خاک سالم داشته باشد، از غذای سالم و محیطزیست سالم بهرهمند خواهد بود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست تکاب با تشریح شعار امسال روز جهانی خاک با عنوان «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» اظهار کرد: این شعار بر پیوند جداییناپذیر سلامت خاک با سلامت جامعه تأکید دارد. وی با اشاره به چالشهای جدی در حوزه خاک خاطرنشان کرد: فرسایش شدید چندبرابری نسبت به میانگین جهانی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تخریب خاکهای حاصلخیز، وابستگی به نهادههای شیمیایی، کاهش ماده آلی خاک و آلودگی ناشی از پسماند و پساب از مهمترین تهدیدهای امروز کشور است که نیازمند اقدام فوری است.
صادقیان گفت: اجرای قانون حفاظت از خاک، ترویج کشاورزی پایدار، انجام مطالعات خاکشناسی و نقشآفرینی همهجانبه مردم و دستگاهها در حفاظت از خاک ضروری است. حفاظت از خاک تنها وظیفه دولت نیست؛ بلکه تغییر نگاه از «مصرف خاک» به «مدیریت پایدار خاک» مهمترین گام در صیانت از این سرمایه نسلهای آینده است.