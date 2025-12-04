به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسینی اعلام کرد: با هدف کاهش مصرف بنزین، تنوع‌بخشی به سبد سوخت خانوار‌ها و کمک به محیط زیست کشور و استان، طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های عمومی و سواری شخصی ۹۴ با بالا از حدود یک ماه گذشته در سراسر کشور از جمله لرستان آغاز شده است.

وی افزود: دارندگان این وسایل نقلیه می‌توانند با مراجعه به سایت gcr.nipodc.ir ثبت‌نام کرده تا در اولویت قرار بگیرند و از مزایای استفاده از سوخت CNG بهره‌مند شوند.

حسینی با اشاره به فعالیت ۱۱ کارگاه تبدیل دوگانه‌سوز در استان افزود: تاکنون حدود ۱۲ هزار خودرو در لرستان از طریق طرح‌های گذشته دوگانه‌سوز شده‌اند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان از هم‌استانی‌ها خواست با نام نویسی در سامانه، برای دوگانه‌سوز کردن خودروی خود اقدام کنند.