درنشستی راهکارهای صیانت و مدیریت پایدار منابع خاک و پایش مستمر تغییرات آن در شهرستان شوط بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با روز جهانی خاک، جلسه هم‌اندیشی با هدف بررسی وضعیت خاک و تأکید بر مدیریت پایدار منابع خاک در شهرستان شوط برگزار شد.

این نشست با حضور فرماندار، شهرداران شوط، یولاگلدی و مرگنلر، رؤسای ادارات محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه اهمیت خاک به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های محیط طبیعی، چالش‌های فرسایش و تخریب خاک، ضرورت مدیریت علمی بهره‌برداری از اراضی و نقش ادارات مرتبط در صیانت از این منبع حیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه بر لزوم فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی عمومی، اجرای برنامه‌های مشترک میان دستگاه‌ها و پایش مستمر تغییرات خاک در مناطق مختلف شهرستان تأکید شد.