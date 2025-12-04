به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دانش آموزان دهگلانی در جشنواره نمادین اولین واژه، آب به بازخوانی نخستین واژه زندگی پرداخته و با راهکار‌های مصرف بهینه آب آشناشدند.

۳۰۰ نفر از دانش آموز قروه‌ای و بخش سریش آباد در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور اعزام شدند.

محمد رضایی فرماندار بانه در مراسم روز معلولان با اشاره به تحصیل ۱۴۰ دانش آموز معلول در مقاطع مختلف تحصیلی در این شهرستان از برنامه ریزی برای کاهش مشکلات معلولان خبرداد.

میرزایی فرماندار کامیاران در شورای ترافیک این شهرستان از اجرای اقدامات فنی برای کاهش تصادفات خبر داد.

شناسائی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌های شهرستان ونصب علائم راهنمایی و رانندگی از جمله مصوبات این شورا بود که باید اجرایی شود.

فرمانده انتظامی دهگلان از جمع آوری معتادان متجاهر در طرح امنیت محله محور در این شهرستان خبرداد.

به گفته سرهنگ آذر همایون در این طرح با هماهنگی قضایی ۱۸ معتاد جمع آوری و تحویل کمپ شد.