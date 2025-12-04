

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هستی محمدی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم تکواندو قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان مقابل امینه الدحاوی نماینده مغرب و دارنده نشان طلای قهرمانی نوجوانان جهان کره جنوبی به میدان رفت و با واگذاری نتیجه ۲ بر یک در راند شماری مقابل حریف؛ صاحب نشان برنز شد.

هستی محمدی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان در دور نخست برابر روجا از آلمان در ۲ راند و با نتایج ۸ بر ۷ و ۹ بر ۳ به برتری رسید. وی سپس مقابل جسیکا لی از هاییتی ۲ بر یک صاحب برتری شد. محمدی در سومین مبارزه مقابل رپولیا دارنده مدال نقره جهان ۲۰۲۲ از یونان با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و ضمن قطعی کردن نشان برنز خود، راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.