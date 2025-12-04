به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس شیلات شهرستان جاسک گفت: صیادان در حین صید سادرین ماهیان در ۱۰ مایلی جاسک متوجه گیر افتادن این کوسه ماهی شدند و خدمه‌ی شناور با دقت بالا، عملیات رهاسازی را بدون هیچ‌گونه آسیب به کوسه نهنگ انجام دادند.

علی‌اصغر زارعی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های در معرض خطر در آب‌های جنوب کشور افزود: این کوسه‌نهنگی بزرگ‌جثه جزو گونه‌های کمیاب و در فهرست جهانی حفاظت‌شده قرار دارد.

بیشتر بخوانید: ممنوعیت‌های شیلات هرمزگان برای صید در سال ۱۴۰۳

کوسه‌نهنگ‌ها از بی‌آزارترین موجودات بزرگ در دریا هستند و برخلاف نامشان، تهدیدی برای انسان محسوب نمی‌شود.

این گونه با تغذیه از پلانکتون‌ها نقش مهمی در تعادل اکوسیستم دریایی ایفا می‌کند.