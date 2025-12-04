رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) با اشاره به تجارب صنعتی موفق با شرکت‌های چینی، گفت: آماده گسترش سرمایه گذاری مشترک با چین در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو برقی و صنایع ریلی هستیم.



به گزارش تحریریه صنعت به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای فرشاد مقیمی در نشست با سفیر ایران در چین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در چارچوب سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، این توافق را فرصتی بی‌نظیر برای تعمیق روابط صنعتی و فناورانه دو کشور دانست.

وی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی در اجرای طرح‌های مشترک؛ افزود: سازمان گسترش تاکنون در سه طرح مشترک با شرکت‌های چینی شامل تولید الیاف شیشه، تولید تایر و ساخت واگن مترو همکاری داشته و آماده توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو‌های برقی و صنایع ریلی است.

مقیمی تصریح کرد: انتقال فناوری پیشرفته اولویت اصلی ایدرو در همکاری‌های بین‌المللی است و همکاری با شرکت‌های فناور چینی می‌تواند این نیاز حیاتی را برطرف کند.

وی همچنین از سفارت ایران در پکن خواست تا به‌عنوان مرجع اصلی تعاملات صنعتی، مسیر همکاری مستقیم ایدرو با شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی چین را تسهیل کند.



علاقه‌مندی شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی چین برای حضور در بازار ایران

در این نشست، عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین نیز با استقبال از برنامه‌های ایدرو گفت: سند همکاری جامع ایران و چین، نقشه‌راه توسعه روابط دو کشور است و شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی چین علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند.

وی افزود: سفارت ایران در پکن، ارتباط‌های مؤثر میان ایدرو و شرکت‌های صنعتی و فناور چینی را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا زمینه‌سازی لازم برای طرح‌های مشترک فراهم شود.