

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

استقلال قم ۸ _ نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی۸_علیرضا امیری صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی۳_حسین جاویدی ۱،

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷_میثم دلخانی ۲،

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژا ۹_محمد کمالی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی۱۰_امید بهمنی ۱،

۷۷ کیلوگرم: امیرعبدی ۱_امین کاویانی نژاد ۲،

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی۱_ محمدرضا مختاری ۳،

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸_محمدحسین استادمحمد معمار ۲،

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ _ مهدی بالی ۱،

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ _ محمد کاظمی صفر