پخش زنده
امروز: -
مرحله نهایی بیستوپنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) با قهرمانی استقلال قم در سالن شهدای هفتم تیر تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.
استقلال قم ۸ _ نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی۸_علیرضا امیری صفر
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی۳_حسین جاویدی ۱،
۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷_میثم دلخانی ۲،
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسننژا ۹_محمد کمالی صفر
۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی۱۰_امید بهمنی ۱،
۷۷ کیلوگرم: امیرعبدی ۱_امین کاویانی نژاد ۲،
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی۱_ محمدرضا مختاری ۳،
۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸_محمدحسین استادمحمد معمار ۲،
۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ _ مهدی بالی ۱،
۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ _ محمد کاظمی صفر