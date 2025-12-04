به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل موسسه درمانی مهدیه همدان در مراسم افتتاح مرکز درمانی خیریه دارالشفا امام رضا، با اشاره به هزینه ۴۵ میلیارد تومانی برای ساخت و تجهیز این مرکز گفت: چهارمین مرکز درمانی خیریه مهدیه پس از دو سال و نیم فعالیت فنی و اجرایی به مرحله بهره‌برداری رسید.

سیدمرتضی جوادی افزود: این مرکز بر اساس وصیت مرحوم علم‌شاهی و تبدیل منزل او به یک مجموعه درمانی خیریه، در ۶ طبقه و زیربنای ۲ هزار و ۳۵۰ متر مربع ساخته شده و دارای بخش‌های پزشک عمومی، تزریقات، رادیولوژی، ارتوپدی، آزمایشگاه، شنوایی‌سنجی، دندان‌پزشکی، دندانسازی، سونوگرافی و دیگر خدمات تخصصی است.

مدیرعامل موسسه درمانی مهدیه همدان تاکید کرد: در مراکز درمانی موسسه خیریه مهدیه به عموم مردم، ۳۰ درصد نسبت به تعرفه‌ای که دولت برای مراکز خیریه اعلام کرده است، تخفیف داده می‌شود.