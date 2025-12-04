پخش زنده
حکومت افغانستان اعلام کرد: در صورتی که پاکستان از گذرگاههای مرزی به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده نکند، افغانستان نیز اجازه میدهد مرزهای مشترک با پاکستان بازگشایی شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان امروز در بیانیهای اعلام کرد: مسیرهای تجاری تنها زمانی بازگشایی خواهند شد که از سوی دولت پاکستان تضمینهای محکمی مبنی بر عدم بسته شدن این مسیرها در آینده حفظ شود.
وی تصریح کرد: پاکستان باید اطمینان دهد که این گذرگاهها در آینده جهت فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی و آزار مردم، بسته نخواهد شد.
مجاهد تصریح کرد: حکومت افغانستان به توسعه تجارت با سایر کشورهای منطقه اقدام کرده است.
با گذشت نزدیک به دو ماه، گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان به دلیل درگیری میان مرزبانان دو کشور هنوزهم بسته است که بازرگانان دو کشور میلیاردها دلار خسارت متحمل شدهاند.