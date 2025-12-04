پخش زنده
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: با برطرف شدن ایرادات روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه، امیدها برای ثبت این اثر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا ایزدی در سفر به ارومیه اظهار کرد: برای بررسی مصوبات سفر چند ماه گذشته وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به آذربایجان غربی که به دعوت استاندار انجام شد امروز سفری را به ارومیه داشتیم.
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: یکی از این مصوبات مربوط به مرمت و ساماندهی بازار ارومیه بوده که بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: در ارتباط با مرمت و احیای بخشی از بازار کارهایی انجام و اعتباراتی نیز تخصیص پیدا کرده است که با ادامه تخصیص اعتبار و انجام مرمت در بازار امید است با تسریع بهتر در حوزه مرمتی شاهد احیا و رونق بهتر بازار و ارائه خدمات بهتر به مردم ارومیه گردشگران باشیم.
ایزدی با بیان اینکه بررسی روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه نیز یکی دیگر از برنامههای سفر بود، گفت: هدف ما ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه بهعنوان یکی از شاخصهای معماری ارزشمند ایرانی اسلامی است و امیدواریم با همکاری تمامی نهادها، این هدف بهزودی محقق شود.
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه آزادسازی و مرمت لایههای باستانی مسجد جامع اشاره و تصریح کرد: با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، امیدواریم ظرف یک ماه آینده موانع باقیمانده نیز برطرف شده و مسجد را بهعنوان یکی از کاندیداهای ثبت جهانی یونسکو معرفی کنیم.
او با بیان اینکه آثار ثبت در فهرست ملی و جهانی علیالخصوص جهانی شرایط ویژهای رو میطلبد، تصریح کرد: ثبت یک اثر جهانی نیازمند یک نگاه فرابخشی و مساعدت همه دستگاههاست که در این راستا جای تشکر ویژه از استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیریت حوزه علمیه استان، شهردار و اعضای شورای شهر ارومیه و همه نهادهای مربوطه دارد که با همدلی و همراهی مثالزدنی نقش مهمی در پیشبرد روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه داشتند و نتیجه این اقدام برای مردم ارومیه مثبت خواهد بود و با این کار امیدها به ثبت جهانی مسجد افزایش یافته است.