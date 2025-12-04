استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تاکید دانشجویان بر ضرورت افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: اگر پیوند دانشگاه با محیط اجرایی قطع شود نتیجه‌اش انباشت ایده‌ها در دانشگاه و بی‌توجهی در صنعت است و ما این شکاف را نباید بپذیریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جمع دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی بر نقش مطالبه‌گری دانشجویان در پیشبرد حکمرانی و اصلاح مسیر‌ها تاکید کرد.

سرمست با قدردانی از نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی که دیدگاه‌ها و نقد‌های خود را بیان کردند گفت: مطالبات و انتقادات شما نعمت محیط دانشگاه است و باید هم وجود داشته باشد. دانشگاه جایی است که نقد منصفانه و حتی نقد تند نشانه پویایی آن است.

وی با بیان اینکه خود نیز سابقه فعالیت دانشجویی داشته است افزود: این فضای نقد و گفتگو، مایه خوشحالی است چراکه نشان می‌دهد نسل امروز بدون تعارف و با شجاعت، عملکرد مدیران را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.

سرمست استقلال دانشگاه را اصل نخست مدیریت علمی خواند و تاکید کرد: هیچ‌کس نباید جایگاه دانشگاه و استاد را مخدوش کند.

استاندار آذربایجان شرقی یکی از اولویت‌های مدیریتی خود از آغاز مسئولیت را دعوت از مقامات ملی کشور به آذربایجان عنوان کرد و گفت: این رفت و آمد‌ها تنها برای یک هدف است: توجه دادن مسئولان عالی کشور به مسائل آذربایجان و ترمیم فاصله‌ای که سال‌ها بین مرکز و پیرامون ایجاد شده بود.

وی با اشاره به سفر‌های متعدد رئیس جمهور، معاون اول، معاون علمی رئیس‌جمهور، وزرا و اعضای کمیسیون‌های مجلس و سایر مقامات به استان افزود: یکی از مراکز اصلی حضور این مقامات معمولاً دانشگاه‌ها بوده است چرا که معتقدیم باید از دانشگاه‌ها ایده گرفت و سیاست‌گذاری را بر اساس واقعیت‌های میدانی انجام داد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تاکید دانشجویان بر ضرورت افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: اگر پیوند دانشگاه با محیط اجرایی قطع شود، نتیجه‌اش انباشت ایده‌ها در دانشگاه و بی‌توجهی در صنعت است و ما این شکاف را نباید بپذیریم.

وی افزود: برای کاربردی کردن پژوهش‌ها، از ظرفیت ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کرده‌ایم. در طول یک سال گذشته بیش از سه هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه و قرارداد پژوهشی برای دانشگاه‌های استان منعقد شده است.

سرمست تاکید کرد: با هدایت این اعتبارات، مطالعات اساتید و پایان نامه‌های دانشجویان به سمت مسائل واقعی صنایع استان سوق پیدا کند.

وی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تولید گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ هفته در کارخانجات حضور یافته‌ایم و مشکلات واحد‌های صنعتی را از زبان خود کارآفرینان شنیده‌ایم. نتیجه این حضور صدور مصوبات، ارائه تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و رفع موانع تولید بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی به مشکلات آبی استان نیز اشاره کرد و گفت: اگر مصرف مدیریت نمی‌شد طبق گزارش کارشناسان، در مهرماه امسال امکان قطع آب تبریز وجود داشت.

وی با اشاره به وابستگی ۱۷ شهر و ۱۲۰ روستا به خط زرینه رود افزود: برای رفع تنش آبی پروژه انتقال آب ارس به تبریز که بیش از یک دهه معطل مانده بود در دستور کار جدی قرار گرفته و مصوبه تامین مالی آن از دولت دریافت شده است.

وی اظهار کرد: برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود بودجه به سطح ملی ارتقا یافته‌اند تا اجرا متوقف نماند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای توسعه استان گفت: آزادراه تبریزـزنجان، آزادراه تبریزـبازرگان، پروژه راه‌آهن خاوران تا ایستگاه تبریز و اتصال به کریدور‌های شمال‌ـجنوب و شرق‌ـ‌غرب از مهمترین پروژه‌هایی هستند که برای حفظ مزیت‌های استراتژیک استان دنبال می‌کنیم. مانع‌زدایی از این طرح‌ها شرط مهم توسعه اقتصادی است.

سرمست حضور وزیر علوم و دیگر مسئولان ملی در جمع دانشجویان را رویکردی آگاهانه و مطالبه‌محور عنوان کرد و گفت:ما وزرا و مقامات را دعوت می‌کنیم تا با حضور در میان مدیران و مردم استان سوالات و دغدغه‌های آنها را بشنوند و گام‌های تعیین کننده برای توسعه استان و حل مشکلات مردم بردارند. این تلاش‌ها یعنی مسیر مطالبه‌گری مردم و به‌ خصوص دانشجویان هموار شده است.