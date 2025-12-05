به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «محاکمه هفت شیکاگویی» به کارگردانی «آرون سورکین»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی ساشا بارون کوهن، ادی ردمین، جرمی استرانگ و مارک رایلنس؛ روایتی دراماتیک و پرتنش از محاکمه تاریخی هفت فعال سیاسی است که پس از اعتراضات ضدجنگ در جریان کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در سال ۱۹۶۸، به اتهام تحریک به شورش فدرال محاکمه شدند. بابی سیل، رهبر پلنگ‌های سیاه که بدون وکیل و ناعادلانه محاکمه می‌شود، چهره واقعی تبعیض سیستم قضایی آمریکا را برملا می‌کند. رفتار جانبدارانه قاضی، فشار دادستان، و دفاع زیرکانه وکیل سلبولوز باعث می‌شود دادگاه بیشتر شبیه یک نمایش سیاسی باشد تا یک روند قضایی و ...

فیلم سینمایی «قهرمانان» به کارگردانی «خاویِر فیسر»، ساعت ۱۷:۴۵، از شبکه دو پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی خاوی یِر گاتی یِرز، آتنیا ماتا و جوآن مارگالو؛ داستان مارکو کمک مربی تیم مشهور بسکتبال است که در مسابقات حرفه‌ای کشوری به خاطر مشاجره کلامی و برخورد فیزیکی با سرمربی مشهور تیمش از باشگاه اخراج می‌شود. در همان شب او به دلیل سرعت غیرمجاز در رانندگی و تصادف با ماشین پلیس دستگیر شده و دادگاه او را به شش ماه حبس یا سه ماه خدمات اجتماعی مجازات می‌کند و مارکو ناچار می‌شود طی سه ماه آینده با تیمی از افراد معلول ذهنی و مبتلا به سندروم داون تمرین بسکتبال کند. او که از سوی دیگر به دلیل عدم توافق بر سر بچه دار شدن با همسرش سونیا نیز رابطه خوبی ندارد در فکر گریز از این حکم دادگاه است. ولی هیچ راهی به جز تن دادن به حکم ندارد. افراد تیم که هر کدام دچار معلولیت خاص هستند با ورود مارکو از او استقبال کرده و در تمیرینات سخت تیم شرکت می‌کنند. تیم آنها بعد از ثبت نام در مسابقات قهرمانی به رتبه دوم کشوری می‌رسد و به فینال راه می‌یابد که ...

فیلم سینمایی «پرویز خان» به کارگردانی «علی ثقفی»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: زمانی که پرویز دهداری، به عنوان مربی تیم ملی فوتبال انتخاب می‌شود از بازیکنانش می‌خواهد که فقط با روش او بازی کنند. اما بازیکنان سرشناس تیم ملی که با روش‌های او مخالف بودند تصمیم می‌گیرند به طور گروهی استعفاء بدهند. با برگزاری کمیته انتضباطی، پرویز دهداری ابقاء و بازیکنان خاطی تنبیه می‌شوند. دهداری به کمک دستیارش تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن بازیکنان جدید تمام تیم‌های شهرستانی را جست‌و‌جو کند و سرانجام یک تیم جوان، اما با انگیزه را تشکیل می‌دهد. کل تیم با تمرینات و راهنمایی‌های دهداری برای انجام یک بازی مهم و حیثیتی با کویت آماده می‌شوند. دهداری با تلاش فراوان مشکلات بسیاری که در مقابل تیم ملی قرار داشت، از جمله پیدا کردن زمین بازی، خوابگاه برای بازیکنان، لباس و سایر امکانات و حتی خریدن بلیط هواپیما برای رفتن به قطر و جدل با مدیران و مسئولان فدراسیون وقت برای کنسل نکردن این بازی مقابل کویت را حل می‌کند. چرا که برخی از فرماندهان ارتش اعتقاد داشتند در صورت باخت در این بازی، کویتی‌ها در جبهه جنگ برای ابراز شادی از منور استفاده می‌کنند که موجب لو رفتن محل اختفای سربازان ایران می‌شود. اما ...

سعید پورصمیمی، مریم سعادت، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه و بهنام تشکر در فیلم سینمایی «پرویز خان» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تصنیف باستر استراگز» به کارگردانی «ایتن و جوئل کوئن»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم با بازی تیم بلیک نیلسون، لیام نیسون، ویلی واتسون، کلنسی براون؛ شامل روایت ۶ داستان کوتاه است؛ در اولین داستان یک قانون شکن مردم گریز به نام باستر اسکراگز که فکر می‌کند بهترین هفت تیر کش منطقه است، بعد از در گیری لفظی در یک کافه در گیر دو دوئل شده و در نهایت کشته می‌شود. در داستان دوم یک کابوی جوان در راه سرقت از یک بانک توسط بانکدار مضروب و بی هوش شده و سپس دادگاهی و به اعدام محکوم می‌شود و علیرغم فرار از این مخمصه خیلی زود به جرم دیگری اعدام می‌شود داستان سوم یک مرد دوره گرد که با اجرای نمایش و روایت خوانی یک جوان معلول بدون دست و پا، کسب در آمد می‌کند بعد از عدم اقبال مخاطبان به داستان‌های آنها و بالا رفتن هزینه ها، او یک مرغ را که قدرت محاسبه اعداد را دارد خریده و جایگزین جوان معلول می‌کند. داستان چهارم در مورد پیرمردی است که به دنبال طلا به دشتی دور دست می‌رود و ...

فیلم سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر؛ مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگی‌ها و زباله‌ها که باعث مرگ جانوران آبی می‌شوند تلاش می‌کند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد ان‌ها آمده است. زینگ ربوده می‌شود و بچه‌ها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زباله‌های شهر است مشکوک می‌شوند. چون زینگ از کار فلکمان که زباله‌ها را در دریا می‌ریخت انتقاد کرده و از او شکایت کرده بود. بچه‌ها به دنبال فلکمان و پیدا کردن مدرکی هستند که زینگ را پیدا کنند که ...

فیلم سینمایی جدید «تا خورشید می‌تپد» به کارگردانی «فیلیپ پتی»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی گرگوار اوسترمان، سارا آدلر و سوان آرلو؛ درباره مردی به نام مکس است که همسر و فرزند دارد و به عنوان باغبان در پارکی مشغول به کار است. زمین نسبتا بزرگی در نزدیکی خانه آن‌ها است که بی استفاده مانده است و شهرداری برای تبدیل این زمین به فضای سبز کاری نمی‌کند. مکس سال‌ها است که روی این پروژه کار می‌کند و تلاش زیادی کرده که این زمین را به جایی برای استراحت و تفریح عمومی تبدیل نماید ولی هر کاری می‌کند به بن بست می‌رسد. وی سرانجام خودش دست به کار شده و ...

فیلم های سینمایی «سارا و آیدا» به کارگردانی «مازیار میری»، ساعت ۱۱:۰۰، «خشم اژد‌های جوان» به کارگردانی «لو وی»، ساعت ۱۳:۰۰ و «فرمانده سالواتوره» به کارگردانی «ادواردو د آنجلیس»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تعقیب کوبنده» به کارگردانی «پیتر برگ»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی دوآین جانسون، سین ویلیام اسکات، کریستوفر واکن و روزاریو داسون درباره یک پلیس و یک مجرم است که در مسیر پرفراز و نشیب دستگیری مجرم گرفتار باند‌های قاچاق اشیا عتیقه به ویژه مجسمه‌های طلا می‌شوند. آنها در نابودی باند، با هم به رفاقتی می‌رسند که...

فیلم سینمایی «کونگ فو یوگا» به کارگردانی «استنلی تانگ»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی چان، دیشا پاتانی و امیرا دستار خواهیم دید: جک استاد باستان شناسی چین مامور یافتن گنجی می‌شود که در دوران باستان و در یک جنگ تاریخی در هند ناپدید شده است. او با تیم خود وارد یک غار دورافتاده می‌شوند و یک الماس بزرگ پیدا می‌کنند که گویا کلید اصلی رسیدن به گنج است. اما ناگهان آنها مورد حمله قرار می‌گیرند و الماس به سرقت می‌رود. پس از مدتی متوجه می‌شوند این الماس قرار است در دبی به حراج گذاشته شود. جک با کمک یکی از دوستان ثروتمندش در این حراج شرکت کرده و موفق به خرید الماس می‌شوند، اما ...

فیلم سینمایی «آوای وحش» به کارگردانی «کریس سندرز»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی هریسون فورد، عمر سی، دن استیونز و کارن گیلان؛ درباره سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک است که زندگی خوبی را در کنار صاحب خود، جاج سپری می‌کند، تا این که یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منطقه‌ای دورافتاده و قطبی انتقال پیدا می‌کند تا وارد ماجرا‌هایی هیجان انگیز شود و ...

فیلم سینمایی «بی خوابی» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آل پاچینو، رابین ویلیامز و هیلاری سوانک؛ در منطقه‌ای در آلاسکا اتفاق می‌افتد، محلی که شش ماه شب و شش ماه روز است. دختری هفده ساله به قتل رسیده و افسر پلیس که دچار بی خوابی شدید شده، قرار است قاتل را بیابد. او از طرفی به اشتباه به همکارش شلیک کرده و او را کشته اشت. او این موضوع را از همه پنهان می‌کند و ...

فیلم سینمایی «گزارشگر ویژه» به کارگردانی «ریکی جرویس»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی اریک بانا، ریکی جرویس، بنجامین برات و کوین پولاک خواهید دید: خبرنگار یک شبکه رادیویی به نام فرانک و تکنیسین همراهش فینچ قرار است در یک سفر کاری به اکوادور بروند که در آنجا آشوب و شورش مسلحانه صورت گرفته است. فینچ به تازگی از همسرش جدا شده است و اشتبا‌ها به جای پاکت حاوی نامه‌های او، پاکت حاوی پاسپورت‌ها و پول ماموریت را به سطل زباله می‌اندازد. آنها در فرودگاه و موقع عزیمت متوجه این مسئله می‌شوند. فرانک که از دست فینچ به شدت عصبانی شده در پی راهی برای فرار از عواقب جاماندنشان است که فینچ پیشنهاد می‌دهد به کافی تریای جلوی ساختمان شبکه بروند تا راه حلی پیدا کنند. یک زوج اکوادوری صاحب کافه هستند و به آن دو پیشنهاد می‌کنند که از طبقه بالای کافی تریا گزارش‌های خود را به شبکه مخابره کنند. فینچ هم به فرانک پیشنهاد می‌دهد که صدای درگیری‌هایی جنگی را با کامپیوتر شبیه سازی کنند. آن دو که چاره‌ای ندارند و در صورت بازگشت به شبکه اخراج می‌شوند شروع به ارسال گزارشات جعلی خود می‌کنند که ...

پویانمایی سینمایی «دان عروسک چوبی» به کارگردانی «ژرمی دگروسون»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: دان که همیشه در گروه نمایش خیمه‌شب‌بازی نقش دلقک را بازی می‌کند از این موضوع خسته شده و دوست دارد نقش یک قهرمان را بازی کند، اما دوستانش این اجازه را به او نمی‌دهند و معتقدند که او به درد این نقش نمی‌خورد! اما دان معتقد است که یک بازیگر است و همه جور نقشی می‌تواند بازی کند. دوستانش او را مسخره می‌کنند به همین علت دان تصمیم می‌گیرد به دنیای واقعی برود و قهرمان بودن خود را به همه ثابت کند. او راهی شهر می‌شود و به هر کسی که نیاز به کمک دارد، کمک می‌کند و سعی دارد او را نجات دهد تا قهرمان شود، اما چندان هم موفق نیست تا این که متوجه می‌شود دوستانش توسط دو نفر، دزدیده شده‌اند بنابراین تصمیم می‌گیرد نجاتشان دهد و ...

فیلم سینمایی «چهار شگفت انگیز» به کارگردانی «تیم استوری»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی یوان گریفید، جسیکا آلبا، کریس ایوانز، مایکل چکلیس و جولین مک‌مان؛ درباره چند دانشمند است که جهت تحقیق در مورد نحوه ایجاد حیات در زمین به فضا سفر می‌کنند. در آنجا با یک طوفان فضایی رو‌به‌رو و تغییراتی در وضع ظاهرشان رخ می‌دهد و ...

فیلم سینمایی «دوباره زندگی» به کارگردانی «اولیور ناکاشه»، ساعت ۱۰:۳۰، با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی فرانسوا کلوزه و عمر سی؛ قصه نویسنده ثروتمندی به نام فیلیپ است که در اثر سقوط با چتر از گردن به پایین فلج می‌شود و برای پرستاری از خود مردی به اسم دریس را استخدام می‌کند. فیلیپ تا قبل از استخدام دریس؛ مردی بداخلاق و غیرقابل تحمل بود، اما با حضور دریس که شخصی است که سابقه سرقت و زندان نیز دارد زندگی و شخصیت فیلیپ متحول می‌شود و ...

فیلم سینمایی «توگو» به کارگردانی «اریکسون کور»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی ویلم دفو، جولیان نیکلسون، کریستوفر هیردال، مایکل گستن، مایکل مک‌الاتون و توربیورن هار؛ درباره دو شخصیت کلیدی در مأموریت حمل سرم به سمت شهر نوم آلاسکا در سال ۱۹۲۵ است. توگو یک سگ و ستاره فیلم است. توگو رهبر سگ‌های سورتمه‌ای است که قرار است سرم را انتقال دهند. این سگ باهوش‌ترین سگ در آن زمان بوده که با فداکاری که انجام می‌دهد از همه گیر شدن دیفتری جلوگیری می‌کند که ...