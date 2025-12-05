امضای ۱۵ تفاهمنامه همکاری میان پاکستان و قرقیزستان
در سفر رسمی «صدر جپاروف» رئیس جمهور قرقیزستان به اسلامآباد، پاکستان و قرقیزستان ۱۵ تفاهمنامه و سند همکاری در حوزههای انرژی، تجارت، حمل و نقل و سایر بخش های فنی و اقتصادی امضا کردند.
پیش از امضای اسناد، رئیس جمهور قرقیزستان در دیدار مشترک با «شهباز شریف» نخست وزیر و فیلد مارشال «سید عاصم منیر» فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان درباره گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری ها رایزنی کرد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه ها اعلام کرد: پاکستان در مرحله نخست خواستار افزایش حجم تجارت دوجانبه با قرقیزستان به ۲۰۰ میلیون دلار است.
وی همچنین تاکید کرد: اسلامآباد آمادگی دارد زمینه تسهیل تجارت منطقهای و فرامنطقهای قرقیزستان را از طریق بنادر پاکستان فراهم کند تا دسترسی بیشتری به مسیرهای دریایی و شبکه های حمل و نقل ایجاد شود.
دو طرف با ابراز رضایت از فعال شدن کریدور های اقتصادی میان دو کشور، بر ضرورت توسعه سرمایهگذاری های مشترک، تقویت اتصال منطقهای و همکاری در بخش انرژی—از جمله تکمیل پروژه کاسا-۱۰۰۰—تاکید کردند.
رئیسجمهور قرقیزستان پاکستان را «دوست قابل اعتماد» کشور خود توصیف کرد و گفت: دو طرف برای مقابله با تهدید های مشترک و مبارزه با تروریسم عزم راسخ دارند.
وی همچنین نقش پاکستان را در تکمیل طرح های انرژی منطقهای مهم و زیرساختی مثبت ارزیابی کرد.