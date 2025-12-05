پخش زنده
سیویکمین کنگره ملی و ششمین کنگره بینالمللی علوم و صنایع غذایی ایران به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی در آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی این شهر، گفت: آمل شهری ریشهدار در علم، فرهنگ و مقاومت است که همواره در عرصههای ملی و بینالمللی افتخارآفرینی کرده است.
برجسته صنعت غذا را یکی از محورهای مهم توسعه کشور برشمرد و تأکید کرد: این صنعت فراتر از یک حوزه تولیدی، نقشی اساسی در امنیت غذایی، سلامت جامعه و تابآوری اقتصادی ایفا میکند.
رئیس دانشگاه آزاد آمل در خصوص اهمیت این کنگره گفت: میزبانی این رویداد، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، ارائه دستاوردهای نوآورانه و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توسعه رشتهها، مراکز تحقیقاتی و همکاریهای صنعتی، نقشی جدی در پیشبرد علم و فناوری غذایی کشور دارد.
برجسته با بیان اینکه این نخستین بار است که سیویکمین جشنواره ملی صنایع غذایی و ششمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران با حضور گسترده دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود، افزود: این رویداد نمادی از ظرفیت علمی دانشگاه و پشتوانهای برای ارتقای کیفیت و نوآوری در صنعت غذاست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد نتایج این کنگره بتواند به ارتقای امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار کمک شایانی کند.
گزارش از مهدی غلامی