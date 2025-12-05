پخش زنده
امروز: -
برنامه زنده «روی تور»، با تحلیل فنی بازیهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور و دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و فجرسپاسی شیراز، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با شروع رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، برنامه زنده «روی تور»، از ساعت ۱۲، با حضور محمود افشاردوست کارشناس والیبال، مهدی مهدوی سرمربی شهداب یزد به تحلیل فنی و بررسی تیمها به ویژه تیم والیبال شهداب یزد می پردازد.
برنامه زنده «روی تور»، به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور، هنگام پخش والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور جمعهها از شبکه ورزش پخش میشود.
شبکه ورزش در چارچوب آخرین بازی بازی از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، امروز جدال بین دو تیم سپاهان و فجر سپاسی را به صورت مستقیم پخش میکند.
دو تیم سپاهان اصفهان و فجرسپاسی شیراز در جریان رقابتهای فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس، از ساعت ۱۷ در اصفهان به مصاف هم خواهند رفت و این تقابل را شبکه ورزش با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
فجرسپاسی شیراز هم اکنون با ۱۵ امتیاز در رده هشتم جدول و سپاهان اصفهان با ۱۸ امتیاز در مکان سوم جدول قرار دارد. سپاهان بر تکیه بر آمار برتر و بهره مندی از امتیاز میزبانی سعی دارد جریان بازی را در کنترل بگیرد و فجر سپاسی هم در پی کسب امتیاز در یک مسابقه سخت خارج از خانه است.