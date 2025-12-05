پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی با اجرای طرح اتصال آباده به آزادراه اصفهان-شیراز موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستانهای آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و شهرسازی با اجرای طرح اتصال آباده به آزادراه اصفهان-شیراز به عنوان راه اصلی از مسیرهای دهستان خسروشیرین و شهر سمیرم استان اصفهان موافقت و برای دریافت مجوز کمیسیون ماده ۲۳، آن را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد.
رحیم زارع افزود: ایجاد این مسیر علاوه بر کمک به اقتصاد شهرستان آباده، مسافت را تا مرکز استان کاهش میدهد و مسیر اصلی تردد و تفریح مردم را بهبود میبخشد.
وی گفت: اجرای این طرح، به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.