به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور فرمانداران شهرستان‌های شاهین دژ و میاندواب از مقام استاد ایرج سلیمان زاده استاد پیشکسوت خوشنویسی با اهدای لوح تجلیل بعمل آمد.

استاد ایرج سلیمان زاده هنرمند خوشنویس شاهین دژ‌ی با ۱۳۰ اثر هنری و ۲۲ سال سابقه فعالیت در عرصه هنر خوشنویسی در ۹ آذرماه ۱۴۰۴ موفق به اخذ گواهینامه استادی از کانون خوشنویسی معاصر ایران در رشته خط شکسته نستعلیق شد.