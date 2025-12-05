با حضور مسئولان و ورزشکاران شهرستان خوی، از مرتضی گلصنملو قهرمان جهانی پرورش‌اندام و دارنده مدال طلای فیزیک کلاسیک و مدال نقره بادی‌بیلدینگ،تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و ورزشکاران شهرستان خوی، مرتضی گلصنملو قهرمان جهانی پرورش‌اندام و دارنده مدال طلای فیزیک کلاسیک و مدال نقره بادی‌بیلدینگ، با فرماندار خوی دیدار کرد.

در این نشست، غلامحسین آزاد فرماندار خوی با تبریک این موفقیت بزرگ، کسب عناوین جهانی توسط گلصنملو را مایه افتخار مردم آذربایجان‌غربی به‌ویژه شهرستان خوی دانست و اظهار داشت: درخشش جوانان توانمند این شهرستان در عرصه‌های بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند ورزشی خوی است.

وی این افتخارآفرینی را گامی مؤثر در معرفی توانمندی‌های ورزشی شهرستان عنوان کرد و بر تداوم حمایت از قهرمانان و ورزشکاران نخبه تأکید نمود.

در پایان مراسم، فرماندار خوی با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تلاش‌های این قهرمان شایسته قدردانی کرد. همچنین از همراهی‌های اداره ورزش و جوانان و هیأت بدنسازی و پرورش‌اندام شهرستان در مسیر موفقیت ورزشکاران تقدیر به عمل آمد.