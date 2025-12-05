به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان گفت: با برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در خراسان جنوبی، ۵۳ نفر جذب دستگاه قضایی استان در بخش دادگاه‌های صلح، خواهند شد.

عبداللهی در بازدید از روند برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه که همزمان با سراسر کشور در مرکز استان برگزار شد، افزود: این آزمون بعد از چهار سال با پیگیری‌های قوه قضاییه برگزار شد که با معرفی قبول شدگان، بخشی از کمبود کادر اداری دستگاه قضایی کشور و به‌تبع آن، استان خراسان جنوبی برطرف خواهد شد.

وی گفت: هزار و ۱۱۵ نفر در این استان در آزمون دادگستری شرکت کردند که از این تعداد ۶۸۱ نفر خانم و ۴۳۴ نفر آقا بودند.