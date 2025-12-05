معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: دو دانش‌آموز دختر شیرازی به رقابت‌های والیبال دختران زیر ۱۵ سال جهان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید کاظم حسینی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: دانش آموزان فاطمه همایون از آموزشگاه پویش ناحیه سه و پارمیس مالکی از هنرستان تربیت بدنی علیرضایی ناحیه یک شیراز پس از برگزاری اردوی چند مرحله‌ای انتخابی تیم ملی توانستند به عضویت تیم ملی والیبال زیر ۱۵ سال کشور درآیند.

وی ادامه داد: اردوی انتخابی تیم ملی والیبال دختران زیر پانزده سال با حضور ۲۰۰ دانش آموز از سراسر ایران در ارومیه آغاز و پس از برگزاری مراحل بعدی اردو در استان‌های خوزستان، بوشهر و اصفهان، در نهایت ۱۴ دانش آموز انتخاب و به عضویت تیم ملی والیبال در آمدند تا در رقابت‌های بین المللی حضور یابند.

مسابقات والیبال دانش آموزی زیر ۱۵ سال جهان از ۱۳ آذر در چین آغاز شده است.