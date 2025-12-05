به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شوشتر گفت: از جمله این طرح‌ها شروع پروژه اصلاح جاده حادثه خیز سه راهی شلیلی می‌باشد که با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان و در مدت ۱۰ ماه اجرا می‌شود.

آرش قنبری با اشاره به اینکه بهره برداری از آسفالت محور‌های روستایی شلیلی و شرق شعیبه با مجموع ۸ کیلومتر از دیگر طرح‌های مورد بهره برداری بوده‌اند، ادامه داد: این طرح‌ها توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اجرا شده‌اند.