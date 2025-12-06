به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، پس از پایان تعطیلاتی که به علت آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا از دوشنبه هفته گذشته در ستاد مدیریت بحران استان سمنان برای دانشگاه ها و سپس مدارس استان سمنان اتخاذ شد ؛ امروز این دو مجموعه آموزشی برگزاری حضوری کلاس ها را از سر گرفتند .

روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان در اطلاعیه ای از دانش آموزان خواسته است با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در مدرسه حضور یابند. در این اطلاعیه همچنین ذکر شده استفاده از ماسک برای دانش آموزان الزامی است .