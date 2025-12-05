به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رزمایش «الی‌بیت‌المقدس ۱۶» امروز با حضور گردان‌های بسیج قرارگاه امام هادی(ع) سپاه این شهرستان، در ساحل سلمانشهر برگزار شد.

سرهنگ محمودی فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد گفت: این رزمایش همزمان با سراسر استان و با اهدافی شامل اجرای عملیات پدافند ساحلی، دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات و همچنین تقویت انسجام، حفظ ثبات و امنیت داخلی و افزایش توان و روحیه آمادگی نیروهای بسیجی انجام شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه و ساسان کابلی فرماندار شهرستان عباس‌آباد، از حضور منسجم، منظم و وحدت‌آفرین بسیجیان تقدیر کردند و آن را نمادی از اقتدار و آمادگی دانستند.

حضور گسترده قشرهای مختلف مردم شامل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان نظامی و انتظامی، پیشکسوتان دفاع مقدس، بخشداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، مسئولان اجرایی، بازاریان و اصناف در کنار یگان‌های بسیج، جلوه‌ای بارز از وحدت و همبستگی ملی را در شهرستان عباس‌آباد به نمایش گذاشت.

این رزمایش بخشی از سلسله تمرین‌های دوره‌ای نیروهای بسیج برای حفظ و افزایش آمادگی عملیاتی و توان دفاعی در برابر تهدیدات احتمالی است.