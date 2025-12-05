پخش زنده
ورزشکار خمینی حدنصاب (رکورد) ملی روپایی فوتبال را افزایش داد و در گینس ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ورزشکار خمینی حدنصاب ملی روپایی فوتبال را شکست و در گینس ثبت کرد.
مهدی بدری، ورزشکار شهرستان خمین، توانست حدنصاب روپایی با توپ فوتبال در مسافت هزار متر سرعت را با زمان ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه به نام خود ثبت کند.
این حدنصاب در تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۴۰۴ در استان تهران و زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران (کمیته هنرهای فردی) ثبت شد.
حدنصاب پیشین این رشته ۷ دقیقه و ۱۳ ثانیه بود.