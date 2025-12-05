به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربنا‌های حمل ونقل جنوب غرب کشورگفت:این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد از جمله ساکنان مناطق روستایی و در مسیر بهبهان به رامهرمز ساخته می‌شود.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه میزان اعتبار این طرح ۲۰۰ میلیارد تومان می‌باشد، ادامه داد: تقاطع غیر همسطح دودانگه دارای دو دهانه پل ۲۵ متری، عرض ۱۲ متر و طول ۵۰ متر می‌باشد و پیش بینی میشود در اجرای آن ۹۰ هزار متر مربع خاکبرداری و ۳ هزار تن آسفالت انجام شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود تقاطع غیرهسمطح دودانگه شهرستان بهبهان تا یک سال آینده به بهره برداری کامل برسد.