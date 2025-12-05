پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش الی بیتالمقدس ۱۶ (شهید مهدی ربانی) با رمز یا فاطمه الزهرا سلاماللهعلیها صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در سطح شهرستان ارومیه برگزار شد.
در این رزمایش یگانهای مختلف بسیج و نیروهای مردمی توانمندی خود را در مقابله با تهدیدات فرضی، امداد و نجات، پدافند غیرعامل و ایجاد امنیت پایدار به نمایش گذاشتند.
اجرای این برنامه با هدف ارتقای آمادگی نیروها و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در برابر حوادث و تهدیدات احتمالی انجام شده است.