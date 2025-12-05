به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ عباس عرب گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ خالی از سکنه مسکن مهر سمنان، ماموران کلانتری ۱۲ اقدامات فنی و تخصصی خود را در این رابطه آغاز کردند.

وی با اشاره به شناسایی ۲ سارق سابقه دار در این زمینه از اجرای عملیات غافلگیرانه و دستگیری متهمان خبر داد و گفت: یکی از سارقان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۰ فقره سرقت اقرار کرد و بخشی از اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.