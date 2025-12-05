سرمربی تیم هندبال نیروی زمینی سبزوار، وضعیت فنی و روحی بازیکنان تیم را بسیار خوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کیوان صادقی در آستانه دیدار هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان ایران مقابل سنگ آهن بافق یزد، گفت: پیروزی شیرین مقابل پرواز هوانیوز تهران در هفته گذشته، روحیه بالایی به مجموعه تزریق کرده است.

وی افزود: تیم سنگ آهن بافق مانند ما تیمی جوان و پرانرژی است و چند بازیکن باتجربه و کلیدی هم در ترکیب دارد که کار را برای هر حریفی سخت می‌کند.

صادقی ادامه داد: قطعاً دیدار سختی پیش روی ماست، چون هر دو تیم در یک رده فنی قرار داریم و بازی نزدیک و جذابی خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی کامل تیم تأکید کرد: برای این دیدار هیچ بازیکن مصدوم یا محرومی نداریم و با ترکیب کامل به یزد سفر می‌کنیم. هدف اصلی ما کسب دو امتیاز این بازی خارج از خانه و بازگشت دست‌پر به سبزوار است.

صادقی تصریح کرد: مردم هندبال‌دوست و فهیم سبزوار شایسته شادی و موفقیت هستند و تمام تلاش کادر فنی و بازیکنان این است که با نتایج خوب، دل آنها را شاد کنیم.

دیدار تیم‌های سنگ آهن بافق یزد و نیروی زمینی سبزوار، فردا (شنبه) ساعت ۱۶ در سالن هندبال امام علی (ع) آهنشهر، برگزار خواهد شد.