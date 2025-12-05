پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: دومین فوت ناشی از ویروس آنفلوانزا A/H۳N۲ در استان بهصورت قطعی تایید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، پژمان شاهرخی افزود: این تایید در پی بازبینی مجدد نمونههای بالینی در آزمایشگاه مرجع و منتخب دانشگاه و تطبیق نتایج با شاخصهای تأییدی ویروسشناسی صورت گرفت.
وی گفت: این مورد مشابه الگوی حاکم بر موج اخیر، در بستریهای دارای بیماریهای زمینهای و ناپایداری همودینامیک بروز یافته و در نهایت به ارست قلبی–تنفسی منجر شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: این بیمار سالمند با سابقه بیماری قلبی–عروقی و سطح هوشیاری پایین مراجعه کرد و سپس بروز تدریجی تابلوی تنفسی پیشرونده ثبت شد.
شاهرخی گفت: در حال حاضر، نرخ مثبتشدگی آزمونهای تشخیصی همچنان فراتر از ۵۰ درصد باقی مانده است.
وی افزود: اکنون بیش از ۴۵۰ بیمار مبتلا یا مشکوک در بخشهای بستری استان تحت مراقبت قرار هستند و روند مراجعه در اتاقهای تریاژ نشان دهنده شیب ورودی در فاز افزایشی پایدار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این وضعیت نهتنها بیانگر حضور یک موج با انتقال تثبیتشده، بلکه حکایت از شدتیابی ثانویه و ادامه چرخههای فعال سرایت دارد.
بیشتر بخوانید: ثبت اولین مرگ ناشی از آنفلوآنزای H۳N۲ در هرمزگان
شاهرخی افزود: این چرخهها با الگوی مراجعات بالینی، تجمیع بیماران با علائم شدید، و افزایش بار خدمات بستری همپوشانی آشکار دارند.
وی گفت: هرگونه خوددرمانی، مصرف سرخود آنتیبیوتیک، یا اقدام به درمان غیرتخصصی میتواند پیامدهای بالینی فرد و جمعیت را تشدید کند.
شاهرخی افزود: شهروندان با رعایت دقیق توصیههای بهداشتی، مراجعه به موقع به مراکز درمانی، پایبندی به دستورهای تجویز دارویی به کنترل و کندکردن شیب انتقال در جامعه کمک کنند.