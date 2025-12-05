به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش با اشاره به تصمیمات اخیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان، افزود: تمامی اقدامات مطابق قانون هوای پاک و برپایه پیش‌بینی‌های هواشناسی صورت گرفته است.

وی گفت: اختلاف پیش‌بینی‌ها ناشی از تفاوت در تفسیر داده‌های هواشناسی و سنجش آلاینده‌ها است، اما لازم است حمایت ملی برای رفع چالش‌های ساختاری در حوزه محیط زیست شود.

شیشه فروش در تشریح روند تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های اخیر آلودگی هوا در استان، بر رعایت دقیق قانون هوای پاک تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: براساس تبصره ماده سه این قانون، هرگاه پیش‌بینی هواشناسی نشان دهد غلظت آلاینده‌ها افزایش می‌یابد، کارگروه اضطراری تشکیل می‌شود و هفته گذشته با اعلام سطح نارنجی، جلسه کارگروه تشکیل و محدودیت‌هایی از جمله در فعالیت مدارس اعمال شد.

وی در پاسخ به تناقضات مطرح‌شده درباره پیش‌بینی کاهش آلودگی و افزایش عملی غلظت آلاینده‌ها، توضیح داد: هواشناسی برای روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه سطح زرد (خطر برای گروه‌های حساس) را اعلام کرده بود و بر این اساس، جلسه کارگروه با حضور نمایندگان هواشناسی، محیط زیست و مرکز بهداشت تشکیل و در این جلسه تأکید شد که برپایه پیش‌بینی‌ها، از دوشنبه غلظت آلاینده‌ها کاهشی و همراه با گذر امواج ناپایدار خواهد بود و تصمیمات کارگروه براساس همین داده‌ها گرفته شد.

شیشه‌فروش افزود: اگر داده‌های هواشناسی در سطح نارنجی باقی می‌ماند، قطعاً محدودیت‌هایی مشابه هفته گذشته اعمال می‌شد و بنابراین تصمیمات تابع پیش‌بینی‌های رسمی است و در صورت عدم تطابق با واقعیت، باید در سازوکار پیش‌بینی بازنگری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلودگی هوا، حل مشکل آلودگی هوا را در اصفهان مستلزم عزم ملی دانست و گفت: اصفهان نخستین استان دارای سند جامع کاهش آلودگی هواست که در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شده و محیط زیست ناظر بر اجرای آن است و جلسات پیگیری نیز به‌طور مستمر برگزار می‌شود.

وی گفت: با این حال، بخشی از چالش‌ها مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فرسوده و تجهیز صنایع به فناوری‌های پاک، نیازمند تسهیلات و حمایت‌های ملی است.

شیشه‌فروش با انتقاد از عملکرد محیط زیست در سطح ملی بیان کرد: متأسفانه محیط زیست کشور باید پیگیری ویژه‌تری برای موضوعاتی مانند تخصیص اعتبار به صنایع آلاینده نظیر ذوب‌آهن و نیروگاه منتظری اصفهان داشته باشد تا این واحد‌ها بتوانند به استاندارد‌های محیط زیستی دست یابند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر، در استان نظارت‌های قضایی و محیط زیستی تشدید شده و از ابتدای آبان‌ماه تاکنون ۲۷۰ مورد گشت شبانه‌روزی منجر به اخطار و ۷۷ پرونده قضایی شده است.

منصور شیشه فروش تاکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و پدیده وارونگی دما در پاییز و زمستان، حل مشکل آلودگی هوا در اصفهان علاوه بر اقدامات استانی، مستلزم عزم ملی و حمایت از برنامه‌های کلان است.