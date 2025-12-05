پخش زنده
امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به لزوم صلح و سازش در اختلافات خانوادگی گفت: خانوادهها نباید در طلاق عجله کنند و تلاش شود با میانجی گری زندگیها ادامه یابد.
* نماز جمعه میناب
آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز دانشجو گفت: دانشجویان با تحصیل جهادی، تولیدعلم و عبور از مرزهای دانش باید به مرجعیت علمی برسند.
*نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام و المسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: دانشگاههای شهرستان با نقش آفرینی بیشتر به مسئولان در حل مشکلات کمک کنند.
**نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: برای جلوگیری از نیمه کاره ماندن طرح تعریض و بهسازی جاده دسترسی به بخش بیکاه، زمان دقیق اعلام و تابلو روزشمار نصب شود.
**نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با زنان و دختران گفت: زنان و دختران باید حضرت فاطمه (س) را در همه ابعاد زندگی الگوی خود قرار دهند.
*نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با گرامیداشت روز دانشجو از مسئولان استانی خواست به وضعیت آموزشی و ساختمانی دانشگاه آزاد این شهرستان بیشتر توجه کنند.
***نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام مرتضی کمالی امام جمعه موقت گفت: برای رسیدن به قلههای دانش باید باقدرت بیشتر و گامهای مستحکم حرکت کنیم.
*نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امامجمعه بشاگرد با اشاره به ضرورت دوری از تکاثر و تقویت انفاق و عمل صالح گفت: سبک زیست کوثری نسخه نجات جامعه امروز است.
بیشتر بخوانید: تردیدافکنی، نسخه ثابت دشمن در جنگ نرم است
**نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی با گلایه از وضعیت نامناسب اینترنت و آنتن دهی تلفن در این منطقه، خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شد.
** نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز با گلایه از نگاه تک بعدی به اقتصاد جزیره گفت: علاوه بر گردشگری جزیره باید به دیگر ظرفیتهای تجاری، صیادی و معادن نیز توجه شود.