به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: پلمب این واحد‌ها در محدوده بلوار وکیل‌آباد مشهد،به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد، پس از تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی انجام گرفت.

محسن صیادی افزود: مهم‌ترین تخلفات این واحدها، دخالت غیر قانونی در امور پزشکی، گران‌فروشی و بی اعتنایی به ضوابط صنفی است که سلامت و اعتماد مشتریان را به خطر می‌انداخت.

وی ادامه داد: این اقدام در قالب گشت مشترک با حضور بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام شد .