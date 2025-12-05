پخش زنده
دو سالن زیبایی و یک فروشگاه لباس زنانه در مشهد پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: پلمب این واحدها در محدوده بلوار وکیلآباد مشهد،به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد، پس از تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی انجام گرفت.
محسن صیادی افزود: مهمترین تخلفات این واحدها، دخالت غیر قانونی در امور پزشکی، گرانفروشی و بی اعتنایی به ضوابط صنفی است که سلامت و اعتماد مشتریان را به خطر میانداخت.
وی ادامه داد: این اقدام در قالب گشت مشترک با حضور بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام شد .