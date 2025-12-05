بر اثر برخورد کامیون و اتوبوس در محور سفیدآبه – نهبندان سیستان و بلوچستان ۲ نفر فوت و ۴ تن دیگر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان؛ بعدازظهر امروز حوالی ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه در پی اعلام وقوع تصادف میان یک دستگاه کامیون و اتوبوس در کیلومتر ۲ محور سفیدآبه – نهبندان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) استان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه سفیدآبه به محل حادثه اعزام شد.

با حضور نجاتگران در صحنه، عملیات رهاسازی دو سرنشین شامل راننده کامیون و راننده اتوبوس که در حادثه جان باخته بودند، انجام و پیکر آنان برای انجام اقدامات بعدی به نیرو‌های انتظامی تحویل شد.