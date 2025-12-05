پخش زنده
با حضور و دستور وزیر راه و شهرسازی افتتاح ۴۵۷۷ مسکن حمایتی، آغاز عملیات اجرایی ۸ مدرسه، ۶ مسجد و بهسازی ۲۸ کیلومتر جاده و پل راه آهن قربلاغ در استان زنجان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی مجموعهای از پروژههای مسکن و راهسازی استان زنجان، در هشتمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۴، بهصورت وبیناری با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار زنجان و دیگر مسؤلان برگزار شد.
در سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان زنجان در نخستین بخش نشست نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان افتتاح همزمان و متمرکز ۴۵۷۷ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شامل ۳۰۰۰ واحد روستایی و ۱۵۷۷ واحد شهری اعلام شد.
واحدهای مسکونی روستایی به تفکیک شامل شهرستانهای ابهر ۲۳۷، ایجرود ۱۹۶، خدابنده ۸۴۵، سلطانیه ۲۳۸، طارم ۵۹۳، ماهنشان ۴۲۰ و زنجان ۳۸۴ واحد هستند. واحدهای شهری نیز در کویهای زنگان، مهرآرا، خاتمالانبیا، ارباب ارغوان، نیروی انتظامی دو و زیتون در مجموع ۱۵۷۷ واحد به بهرهبرداری رسید.
در ادامه، کلنگزنی پروژههای روبنایی طرح نهضت ملی مسکن شامل کاربریهای آموزشی (مدارس ۴۸ کلاسه، ۱۲ کلاسه و ۸ کلاسه)، کاربریهای مذهبی (مساجد در کویهای مختلف) و مجموعههای تجاری به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع با اعتباری حدود ۳.۶ همت شما هشت مدرسه و شش مسجد انجام شد.
این پروژهها در چارچوب تفاهمنامه با آموزشوپرورش، اداره نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اجرا میشود.
همچنین کلنگزنی پروژههای زیربنایی طرح نهضت ملی مسکن در سایت قیدار اعلام شد.
در ادامه، عملیات بهسازی و احداث ۲۱ کیلومتر محور زنجان–تاکستان در قطعات ۴ و ۵ باند دوم ابهر- تاکستان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان کلنگزنی شد.
پس از آن، پروژه بهسازی و احداث محور قیدار–ابهر با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان در هفت کیلومتر و پل راهآهن قربلاغ در محور ریلی زنجان-تاکستان و مسیر ارتباطی مربوط آغاز شد.
این مراسم بهصورت وبیناری و با دستور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.