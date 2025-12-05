به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی در توضیح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۱۱ دقیقه امروز حادثه آتش‌سوزی دریک منزل مسکونی واقع محله پاسگاه نعمت آباد خیابان غلام رضایی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی همراه با تجهیزات کامل، از جمله خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب، به محل اعزام شدند.

وی افزود: بعد از حضور آتش نشانان به محل مشاهده شد طبقه سوم یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی طعمه حریق شده است و برخی از ساکنان هم در ساختمان محبوس شده بودند.

سید جلال ملکی گفت: آتش نشانان همزمان با مهار آتش ۱۵ نفر از محبوس شدگان را که یک آقای ۷۰ ساله و دو کودک یک ساله جز آن بودند از ساختمان خارج و تحویل اورژانس دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه این حادثه با تلاش آتش‌نشانان کاملاً مهار شد و از گسترش آن به اطراف جلوگیری به عمل آمد.