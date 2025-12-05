مسابقه دوی ماراتن کیش در حالی برگزار شد که تلاش‌های فدراسیون دوومیدانی برای رعایت قوانین و برگزاری مسابقه در چارچوب شرعی و قانونی بی نتیجه ماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه بزرگ دوی ماراتن در کیش با حضور ۵۲۰۰ ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان امروز (۱۴ آذر) برگزار شد و بانوان از ساعت ۵:۳۰ صبح و مردان از ساعت ۷:۳۰ در سه ماده ۵، ۱۵ و ۴۲ کیلومتر استارت زدند.

برگزاری این رویداد با حاشیه‌هایی همراه بود. تصاویر مختلفی که از صبح امروز درباره این مسابقه منتشر شده است نشان می‌دهد که در بخش بانوان، کشف حجاب علنی و گسترده وجود داشت و مسئولان برگزاری هم تلاشی برای بهبود وضعیت انجام نداده‌اند.

این در حالی بود که از چند روز قبل هشدار‌هایی از سوی مسئولان فدراسیون دوومیدانی داده شد، و مسئولان ورزش این رویداد و همچنین مسئولان ورزش کیش، وعده رعایت همه موضوعات فرهنگی را داده بودند.