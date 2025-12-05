پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم و پربازدید رسانههای آمریکا
نیویورکتایمز
بررسی دقیق حمله دوم، سوال بزرگتری درباره حملات قایقهای ترامپ را مبهم میکند
کنگره روی دو مرگ در یک حمله تمرکز کرده است. اما نه نفر دیگر در همان حمله جان باختند و ایالات متحده در مجموع ۸۷ نفر را کشته است. آیا هیچ یک از این قتلها قانونی بود؟
کاهش محبوبیت ترامپ با کاهش دیدگاهها در مورد نحوه مدیریت اقتصاد توسط او
این تغییر، هرچند کوچک، پس از ماهها ثبات در میزان محبوبیت پرزیدنت ترامپ قابل توجه است.
دیوان عالی کشور راه را برای نقشههای رأیگیری تگزاس که به نفع جمهوریخواهان است، هموار میکند
مقامات تگزاس از دادگاه خواسته بودند که به این ایالت اجازه دهد از نقشههای جدید در انتخابات میاندورهای استفاده کند، که بخشی از تلاش پرزیدنت ترامپ برای کسب برتری حزبی است.
واشنگتنپست
قانونگذاران میگویند ویدئو نشان میدهد که قبل از اینکه بازماندگان بتوانند قایق خود را واژگون کنند، ضربه دوم وارد شده است
این فیلم در کنگره آمریکا به نمایش درآمد، جایی که دریاسالار فرانکام. بردلی، که بر حملهای مرگبار به قاچاقچیان مواد مخدر نظارت داشت، با سوالات دشواری در مورد این عملیات روبهرو شد.
در مراسم قرعهکشی جام جهانی، جایزه صلح و نقش اصلی برای ترامپ
انتظار میرود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جایزه صلح فیفا را دریافت کند که نشان دیگری از نقش پررنگ او در مراسم امروز است.
دیوان عالی کشور در جدال بر سر نقشه کنگره تگزاس، ترامپ را پیروز اعلام کرد
قضات راه را برای یک نقشه رأیگیری هموار کردند که میتواند به جمهوریخواهان اجازه دهد تا پنج کرسی اضافی در مجلس نمایندگان کسب کنند.
رویترز
دیوان عالی کشور نقشه رأیگیری تگزاس طرفدار جمهوریخواهان را که ترامپ درخواست کرده بود، احیا کرد
دیوان عالی ایالات متحده نقشه انتخاباتی تگزاس را که برای افزودن تعداد بیشتری از جمهوریخواهان به مجلس نمایندگان طراحی شده بود، احیا کرد و تلاش دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای حفظ کنترل کنگره توسط حزبش در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ را تقویت کرد.
سومالیاییهای مینهسوتا پس از توهینهای ترامپ، ترسیدهاند، اما مقاومت میکنند: «ما آشغال نیستیم»
جامعه سومالیاییهای مینهسوتا به یک حوزه سیاسی با نفوذ فزاینده در این ایالت تبدیل شده است و ایلهان عمر، نماینده مجلس آمریکا، برجستهترین عضو آن است.
دیوان عالی کشور اخراج عضو کمیسیون تجارت فدرال توسط ترامپ را در آزمونی برای قدرت ریاست جمهوری بررسی میکند
این یک آزمون بزرگ برای قدرت ریاست جمهوری بر سازمانهایی است که برای مصون ماندن از کنترل کاخ سفید ایجاد شدهاند.
آسوشیتدپرس
دریاسالار میگوید در حمله به قایق دستور «همه آنها را بکشید» صادر نشده بود، اما تصاویر ویدیویی به قانونگذاران هشدار میدهد
یک دریاسالار نیروی دریایی که فرماندهی حملات نظامی ایالات متحده به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب را بر عهده دارد، روز پنجشنبه به قانونگذاران گفت که هیچ دستوری مبنی بر «کشتن همه آنها» از سوی پیت هگست، وزیر دفاع، صادر نشده است، اما انتشار ویدئویی تکاندهنده از این حمله، سوالات جدی را در حالی که کنگره در حال بررسی عملیاتی است که منجر به کشته شدن دو بازمانده شد، به وجود آورده است.
ترامپ با «آشغال» خواندن مردم سومالی، لحن ضدمهاجرتی خود را عمیقتر کرد
او در عرض هفت ثانیه چهار بار این جمله را تکرار کرد: مهاجران سومالیایی در ایالات متحده «آشغال» هستند. این اشتباه نبود. در واقع، حملات لفظی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به مهاجران از زمانی که او در اعلامیه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در یک دهه پیش گفت مکزیک «متجاوزان» را از مرز عبور میدهد، افزایش یافته است. او همچنین لفاظیهایی را که زمانی توسط آدولف هیتلر استفاده میشد، تکرار کرد و ۵۴ کشور آفریقا را «کشورهای سوراخ اسفناکی» نامید. اما ترامپ با یک سخنرانی در پایان جلسه دو ساعته کابینه در روز سهشنبه، لفاظیهای ضد مهاجرتی خود را حتی بیشتر تشدید کرد و هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه دولت او فقط به دنبال اخراج غیرقانونی افراد در ایالات متحده است را رد کرد.
نیوزویک
با کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، رأیدهندگان او برای دوره سوم ریاست جمهوری نمیخواهند
نپیت هگست، وزیر دفاع، پس از اعلام بیست و دومین حمله از این نوع ارتش آمریکا در روز پنجشنبه، در مواجهه با انتقادات مربوط به نحوه مدیریت حملات به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر - از جمله اتهاماتی که به شدت رد شده و جنایات جنگی هستند - مقاومت کرد.
پیت هگست در نقش حمله جدید قایقها که چهار نفر را کشت
بر اساس یک نظرسنجی عمومی جدید، اکثر آمریکاییها میخواهند ایالات متحده بازیگر پیشرو در امور جهانی باشد و طرفدار حمایت از اوکراین و دفاع از تایوان هستند. نظرسنجی سالانه دفاع ملی ریگان که روز پنجشنبه توسط موسسه ریگان منتشر شد، از ۲۳ اکتبر تا ۳ نوامبر با شرکت ۲۵۰۷ بزرگسال آمریکایی انجام شد.
دموکراتها پس از تقسیمبندی مجدد تگزاس، بیشترین خطر را متحمل میشوند
دیوان عالی کشور به تگزاس اجازه داد تا با استفاده از نقشههای ترسیمشدهی مجدد کنگره برای انتخابات میاندورهای سال آینده، به کار خود ادامه دهد.
رقابت سنای مینهسوتا به نبردی کلیدی در «جنگ داخلی» حزب دموکرات تبدیل شده است
در مصاحبههای اختصاصی نیوزویک، ستوان فرماندار پگی فلانگان و نماینده انجی کریگ هر کدام استدلال میکنند که چرا باید سناتور مینهسوتا باشند.
دهیل
سناتورهای جمهوریخواه که به هگزث اعتماد ندارند، میگویند آینده او در دست ترامپ است
سناتورهای جمهوریخواه که از افزایش جنجالهای جنجالی در پنتاگون به شدت خشمگین هستند، اعتماد زیادی به رهبری پیت هگزت ابراز نمیکنند -، اما میگویند که این به رئیسجمهور ترامپ بستگی دارد که آیا او را در کابینه نگه دارد یا خیر.
دیوان عالی کشور پیروزی بزرگی را در نبرد حوزهبندی مجدد به ترامپ واگذار کرد
پرزیدنت ترامپ روز پنجشنبه در نبرد تقسیمبندی مجدد حوزههای انتخاباتی در سطح ملی به پیروزی بزرگی دست یافت، زیرا دیوان عالی کشور نقشه جدید کنگره را که قانونگذاران تگزاس اوایل امسال تصویب کرده بودند، با هدف اعطای حداکثر پنج کرسی اضافی به حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای سال آینده، احیا کرد.
افزایش نگرانیها در مورد طرح اوباماکر در میان میانهروهای جمهوریخواه مجلس نمایندگان: «انجام این کار مسخرهبازی است»
ناامیدی در میان جمهوریخواهان میانهرو مجلس نمایندگان در حال افزایش است، زیرا به نظر میرسد طرحهای مختلف مراقبتهای بهداشتی رقیب به جایی نمیرسند و کمتر از ۱۰ روز کاری تا افزایش شدید حق بیمه درمانی میلیونها آمریکایی باقی مانده است.
هگست، دریاسالار نیروی دریایی را که نگرانیهایی در مورد حملات قایقها مطرح کرده بود، برکنار کرد.
پیت هگست، وزیر دفاع، پس از ابراز نگرانی دریاسالار چهار ستاره نیروی دریایی که بر حملات ارتش آمریکا علیه قایقها در کارائیب نظارت داشت، از او خواست استعفا دهد. این افسر ارشد نگرانیهای خود را در مورد مشروعیت «مبهم» این حملات ابراز کرده بود.
۳۷ درصد از رأیدهندگان به ترامپ میگویند هزینههای زندگی در بدترین حالت خود قرار دارد
بر اساس نظرسنجی پولیتیکو، بیش از یک سوم از رأیدهندگان به رئیس جمهور ترامپ در سال ۲۰۲۴ میگویند که بیش از هر زمان دیگری برای تأمین هزینههای روزمره زندگی خود در تلاش هستند. در نظرسنجی اواسط نوامبر که اندکی پس از انتخابات امسال انجام شد، ۳۷ درصد از رأیدهندگان به ترامپ موافق بودند که «هزینه زندگی در اینجا بدترین چیزی است که تا به حال به یاد دارم.»
نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، بندهای استیضاح علیه هگزث را اعلام کرد
نماینده شری تاندار (دموکرات از میشیگان) روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه پیت هگست، وزیر دفاع، که در مرکز دو رسوایی در وزارت دفاع قرار دارد، طرح استیضاح ارائه خواهد کرد. تاندار به جاش برسلو، مجری فاکس نیوز، گفت: «این وزیر باید برود. او بیکفایت است. میدانید، او نقض حقوق کرده است - او مرتکب جنایات جنگی شده است. او باید برود.»
فاکسنیوز
شورش در کنگره، نقشه راه ترامپ برای ونزوئلا را در بحبوحه نظارت بر اعتصاب کارائیب، تهدید میکند
کنگره میخواهد زمام امور را به دست بگیرد و کنترل بیشتری بر اقدامات نظامی آمریکا در کارائیب داشته باشد.
ایلهان عمر میگوید تعداد کمی از مهاجران سومالیایی بدون مدرک در این کشور وجود دارند
عمر علیه لفاظیهای ترامپ درباره او و دیگر سومالیاییها صحبت کرده است
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین در روز جمعه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ و ۵ دسامبر ۲۰۲۵
شینهوا:
گفتگوی دو جانیه شی و ماکرون
برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی چین و فرانسه
چین تمام برنامههای صادراتی مربوط به زمین نادر را برای استفاده غیرنظامی تأیید میکند
خدمه ایستگاه فضایی چین برای اولین پیاده روی فضایی آماده شدهاند
افزایش سریع ایستگاههای پایه ۵G درچین
ارتش آمریکا اولین اسکادران پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه را مستقر کرد
مذاکرات سهجانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان به میزبانی بیروت برگزار شد
گلوبال تایمز
وزیر خارجه چین: گزارشهای اخیر تاکایچی در مورد تایوان نادرست است
تصمیم اتحادیه اروپا برای خروج از پرونده سازمان تجارت جهانی علیه چین
شی درمذاکره با ماکرون خواستار گسترش همکاری در زمینههای مختلف شد
بازار چین ۶۸ درصد از فروش جهانی خودرهای برقی را در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۵ تشکیل میدهد
سقوط جنگنده اف ۱۶ سی نیروی هوایی آمریکا در کالیفرنیا
سی جی تی ان
همسران رئیسان جمهوری چین و فرانسه از تئاتر هنر خلق پکن بازدید کردند
تاکید شی جینپینگ بر ترویج توسعه پایدار و باثبات روابط چین و فرانسه
دیدار و گفتگوی رؤسای جمهور چین و فرانسه
دیپسیک دو مدل هوش مصنوعی جدید با راندمان و عملکرد بالا عرضه کرد
تأکید نخستوزیر چین بر شتاببخشی به شهرنشینی نوین در آستانه برنامه پنجساله جدید
نتیجه نظرسنجی CGTN: ژاپن باید درمورد «عدم تغییر موضع» درباره تایوان، توضیح دقیق و کامل بدهد
چین: امیدواریم توافق آتشبس غزه به طور مؤثر اجرا شود
شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت پایبندی به آتشبس در غزه تاکید کرد
چاینا دیلی
پانداهای چین برای درمان از بلژیک به چین باز میگردند
سفر ماکرون به شهر چنگدو
تاکید روسای جمهور چین و فرانسه به تعمیق روابط دو جانبه
چین انتظار دارد افزایش مصرف و تقاضای داخلی را در سال ۲۰۲۶ اولویت بندی کند
هوش مصنوعی چین ۵۰۰ میلیون کاربر را جذب کرده است
روزنامه مردم
چین و فرانسه همکاری خود را در زمینههای مختلف گسترش میدهند
امضای اسناد همکاری چندگانه بین چین و فرانسه
چین از دیجیتالی شدن به سمت تحول دیجیتال هوشمند پیش میرود
ایجاد فصلهای جدید در دوستی مردم به مردم چین و ایالات متحده
چین گزارشهایی را در مورد مرزهای تحقیقاتی سال ۲۰۲۵ منتشر میکند
کتاب سفید چین درباره کنترل تسلیحات در عصر جدید منتشر شد
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ وال استریت ژورنال از هشدار اتحادیه اروپا به کییف درباره توافق با روسیه خبر داد
⁃ نخستوزیر بلژیک سه شرط برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع کییف را اعلام کرد
⁃ دو غیرنظامی در حمله پهپاد اوکراینی در استان خرسون کشته و یک نفر زخمی شد
——
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ «سوسپیلنه» از پایان مذاکرات اوکراین و آمریکا در میامی خبر داد
⁃ تایمز از آمادگی بریتانیا برای انتقال داراییهای روسیه به اوکراین خبر داد
⁃ دیدار غیررسمی پوتین و مودی بیش از دو ساعت و نیم طول کشید
————
«ایزوستیا»
⁃ کییف ظاهر شدن پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای زلنسکی را تأیید کرد
⁃ پنتاگون ایران را به «ضربه عقرب» تهدید کرد
————
«ار-ب-کا»
⁃ دولت هند معامله مربوط به اجاره زیردریایی هستهای از روسیه را تکذیب کرد
⁃ پوتین: روسیه خود را محق به دخالت در روابط دوجانبه هند و چین نمیداند
⁃ ترکیه قراردادهای رو به پایان گاز روسیه را تمدید کرد
————
«کامرسانت»
⁃ پوتین: اوکراین حق دارد امنیت خود را تأمین کند، اما نه با هزینه روسیه
⁃ پوتین دستور افزایش حجم حمل ماهی از خاور دور از طریق راهآهن را صادر کرد
وال استریت ژورنال: اتحادیه اروپا به اوکراین توصیه کرده با خواستههای روسیه موافقت نکند
عناوین روزنامههای ترکیه
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه به شرح زیر است:
روزنامه حریت:
اردوغان: در سیاستهای اجتماعی کارنامۀ خوبی داریم
رییس مجلس مذاکرات با اوجالان را برای اعضاء کمیسیون شرح داد
حجم صادرات در ماه نوامبر به ۲۲.۷ میلیارد دلار رسید
روزنامه صباح:
اردوغان: هدف ما تامین شرایط زندگی مساوی برای معلولین است
حد نصابی تاریخی در صادرات صنایع دفاعی: ۷.۴۴۵ میلیارد دلار در ۱۱ ماه
رییس مجلس: پ ک ک با تمام شاخه هایش باید فسخ شود
قتل عام در شهرک چادرنشین توسط اسراییل
روزنامه سوزجو:
یک دوست صمیمی دیگر وزیرهم، آبونمان مناقصات راهسازی از آب درآمد
بازنشسته ها، بازنشستهها را به تظاهرات فراخواندند
روزنامه جمهوریت:
کارگران و زحمت کشان: عدالت کجاست؟
رهبر حزب جمهوری خلق: تمام سازمانها و نهادها موظف به تبعیت از قانون اساسی هستند
هشدار به روسیه و اوکراین در مورد دریای سیاه
روزنامه ترکیه:
زنگ خطر خشکسالی، در آنکارا هم به صدا درآمد
کارفرما از رشوه خواری خبر داد، مورد تهدید قرار گرفت
طرح جدید برای رفاه حال معلولین در راه است
مثلث شیطانی در مدیترانه
وزارت دفاع: یونان در رویا بسر میبرد
رکورد صادرات در ماه نوامبر شکسته شد
روزنامه ینی شفق:
اردوغان: برقراری شرایط مناسب برای معلولین در الویت قرار دارد
مذاکرات با اوجالان به پایان رسید، حالا وقت تهیه گزارش است
عامل اسراییل در غزه کشته شد
روزنامه قرار:
"عدالت" هم، در بحث عدم اعتماد مردمی به "اقتصاد" رسید
اردوغان: همه با هم از پس سختیها برخواهیم آمد
فرمول جدید برای تخفیف در جزا و بازگشت اعضاء پ ک ک به خانه
روزنامه آکشام:
اردوغان: موانع را با هم از سر راه برخواهیم داشت
حزب حاکم: عضویت در پ ک ک جرم نباشد، در مجازاتها هم تخفیف داده شود
رکورد صادرات در بخش صنایع دفاعی: افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته
هشدار به روسیه و اوکراین در مورد حمله به کشتیها در ردیای سیاه
هیات سازمان ملل پس از ۱۴ سال به دمشق رفت