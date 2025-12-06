به گزارش خبرگزای صدا و سیما، به‌منظور افزایش آگاهی عمومی درباره بحران کمبود آب و لزوم صرفه‌جویی در مصرف آن، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار «نصفش کنیم» رونمایی شد.

این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، در ادامه پویش «ایران کشور حساس به آب» و صرفه‌جویی در مصرف آب است. دیوارنگاره «نصفش کنیم» طرحی از شیر آب است که مقابل آینه قرار گرفته و با توضیح کوتاه؛ «از آنچه در آینه می‌بینید نزدیک‌تر است» به مخاطبان هشدار می‌دهد.

طراح گرافیک این دیوارنگاره دانیال فرخ است.