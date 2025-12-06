پخش زنده
امروز: -
با افزایش غلظت آلایندههای در آسمان نصف جهان، نخستین روز از هفته پاییزی اصفهان با هوای ناسالم برای همه شروع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش فعال منتهی به ساعت هفت صبح شنبه پانزدهم آذرماه با میانگین ۱۷۸ AQI در شرایط ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است این درحالیست که دیروز وضعیت هوای این شهر ناسالم برای گروههای حساس بود.
همچنین بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاههای احمدآباد با ۲۳۰ AQI دروضعیت بسیار ناسالم و در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۱۹۱، پارک زمزم ۱۵۹، پروین ۱۸۹، دانشگاه صنعتی با ۱۶۲، رودکی ۱۶۷، زینبیه با ۱۶۹، سپاهان شهر با ۱۵۴، فرشادی با ۱۹۱، فیض با ۱۸۲، میرزاطاهر با ۱۵۶، ولدان با ۱۶۱، هزار جریب با ۱۷۸، کاوه با ۱۸۳ و کردآباد با ۲۰۰ AQI وشهرهای قهجاورستان با ۱۹۰، کاشان با ۱۵۱، خمینی شهر با ۱۸۵، شاهین شهر با ۱۵۷ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.
این درحالیست که شاخص آلودگی هوا در ایستگاه علوم پزشکی کاشان با ۱۴۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و بیمارستان صاحب الزمان با ۶۷ AQI و مبارکه با ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.
اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که از روز امروز تا دوشنبه ۱۷ آذرماه به دلیل پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلایندهها روند افزایشی خواهد داشت.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.