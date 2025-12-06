هفته دوم دور برگشت سوپر لیگ گلف که هفته جدال‌های غیرمستیم مدعیان لقب گرفته بود درحالی به پایان رسید که در جدول رده‌بندی گروه‌های یک و دو هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم دور برگشت سوپر لیگ گلف کشور گرامی‌داشت زنده‌یاد داریوش بهادری از پیشکسوتان نامدار این رشته، برگزار شد و در جدول گروه‌های یک و دو هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشد.

از یک سو برنده جدال غیرمستقیم بی‌بی‌یان شاهین‌شهر و بهفر تهران، اصفهانی‌ها بودند و از سوی دیگر در گروه دوم، جدال غیرمستقیم تیم‌های صدرجدولی به سود نفت‌وگاز مسجدسلیمان تمام شد.

این هفته بهفر تهران به‌خوبی از امتیاز میزبانی استفاده کرد و معراج مسجدسلیمان را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد. تهرانی از این پیروزی ۳ امتیاز کسب کردند تا با ۳ برد و ۲ باخت و ۱۱ امتیاز همچنان تیم سوم جدول باشند.

بی‌بی‌یان شاهین‌شهر، اما در روز میزبانی از تیم صدرنشین ملی‌حفاری به تساوی ۳ – ۳ رسید تا حاصل هر دو تیم از این تقابل، ۲ امتیاز باشد. به این ترتیب بی‌بی‌یان رتبه دومی خود را در جدول رده‌بندی حفظ کرد و ملی‌حفاری هم به صدرنشینی‌اش در گروه یک تداوم بخشید.

تقابل غیرمستقیم تیم‌های اول و دوم گروه دو، اما به سود نفت‌گاز تمام شد. دو تیم درحالی هفته گذشته هر دو ۱۲ امتیازی بودند که این هفته تیم صدرنشین نفت‌وگاز، مهمان خود کسری‌افق هندیجان را ۶ بر صفر شکست داد و ۴ امتیاز کامل از این بازی گرفت تا جمع امتیازاتش را به عدد ۱۶ برساند و همچنان تیم نخست گروهش باشد.

زاگرس ایرانیان (لرستان) هرچند در خانه اصفهانی‌ها به پیروزی ۵ بر یک مقابل هیات گلف اصفهان رسید، اما درنهایت ۱۵ امتیازی و در رده دوم جدول ماندنی شد.

نتایج هفته دوم دور برگشت:

گروه یک:

بی‌بی‌یان شاهین شهر ۳ - ملی‌حفاری اهواز ۳

بهفر تهران ۵ - معراج مسجد‌سلیمان یک

گروه دو:

هیات گلف اصفهان یک - زاگرس ایرانیان (لرستان) ۵

نفت‌وگاز مسجد‌سلیمان ۶ - کسری‌افق هندیجان صفر

گروه‌بندی:

گروه یک: نفت‌و‌گاز مسجدسلیمان، زاگرس ایرانیان (لرستان)، کسری‌افق هندیجان، هیات گلف اصفهان

گروه دو: ملی‌حفاری اهواز، بهفر تهران، بی‌بی‌یان شاهین‌شهر، معراج مسجدسلیمان