به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حمل محموله کود شیمیایی خارج از ضوابط قانونی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از رهگیری و توقیف دو دستگاه خودروی ایسوزو، در بازرسی دقیق از خودرو‌ها مقدار ۳۸۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی از نوع اوره و فسفات را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به ارزش ریالی محموله مکشوفه که حدود ۳۹۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ حصاری در پایان با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.