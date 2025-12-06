به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب، با تأکید بر برخورد قاطع با اقدامات مخل امنیت عمومی، گفت: پس از انتشار ویدئوی تیراندازی با سلاح جنگی در فضای مجازی، موضوع فوراً در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و عوامل مرتبط شناسایی و بازداشت شدند.

حامد محمدی افزود: بنا بر گزارش نیروی انتظامی، موضوع انتشار ویدئویی در فضای مجازی که در آن چند نفر اقدام به تیراندازی با سلاح جنگی کرده بودند، در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی با تشریح روند رسیدگی افزود: پس از اعلام منابع محلی، بررسی ویدئوی منتشرشده، شناسایی عوامل دخیل در تیراندازی و اخذ دستورات قضایی لازم، عملیات مشترکی با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان برای دستگیری متهمان اجرا شد که طی آن، دو نفر در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

دادستان رودبار جنوب در ادامه با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، یک قبضه سلاح کلاشینکف کشف و ضبط شد.

محمدی تأکید کرد: پرونده برای تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضایی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی، بدون اغماض و به‌طور کاملاً قانونی برخورد خواهد کرد.