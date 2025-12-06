به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با اعلام رسمی فدراسیون جهانی کاراته، صالح اباذری ملی‌پوش شایسته استان مرکزی، در جدیدترین رنکینگ برترین‌های کاراته جهان موفق شد به رتبه سوم جهان دست یابد.

در پی برگزاری بیست‌وهفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر و کسب سه مدال ارزشمند توسط تیم ملی کشورمان، فدراسیون جهانی کاراته فهرست ۱۰ کاراته‌کای برتر جهان را منتشر کرد.

در این رقابت‌ها، تیم ملی ایران توسط، آتوسا گلشادنژاد (مدال طلا – وزن ۶۱- کیلوگرم) صالح اباذری (مدال نقره – وزن ۸۴+ کیلوگرم) سارا بهمنیار (مدال برنز – وزن ۵۰- کیلوگرم) موفق به کسب سه مدال جهانی شد.

بر اساس رنکینگ جدید؛ آتوسا گلشادنژاد با امتیاز ۴۹۹۵ در صدر رنکینگ جهان ایستاد. سارا بهمنیار به رتبه دوم جهان صعود کرد.

صالح اباذری نیز با ثبت عملکرد درخشان خود در رقابت‌های جهانی، در جایگاه سوم رنکینگ جهانی قرار گرفت.