پیکر مطهر یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، بر روی دستان مردم روستای پالور شهرستان سیریک تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان سیریک گفت: این جوان ۲۲ ساله در عملیات والفجر سه در منطقه مهران به فیض شهادت نائل آمد.

سرهنگ پاسدار مجید حبشی افزود: پیکر این شهید گمنام پس از اقامه نماز جمعه، در روستای پالور تپه نورشهدا به خاک سپرده شد.

شهرستان سیریک در دوران دفاع مقدس ۱۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

با تدفین این شهید گمنام در روستای پالور، شهرستان سیریک میزبان شش شهید گمنام است.